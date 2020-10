Schwerin

Forderung: Mehr parlamentarische Mitsprache in Corona-Krise

20.10.2020, 13:43 Uhr | dpa

Wie im Bund fordern auch in Mecklenburg-Vorpommern Parteien mehr parlamentarische Mitsprache bei Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Meine Fraktion fordert seit längerem, dass die Corona-Maßnahmen der Landesregierung durch das Parlament legitimiert werden müssen", sagte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin. "War es in den ersten Wochen der Corona-Pandemie noch zu tolerieren, dass die Regierung Entscheidungen trifft, so ist es jetzt an der Zeit, weitere Maßnahmen, insbesondere die Corona-Ampel, öffentlich zu debattieren und den Landtag darüber beschließen zu lassen." Der Landesvorsitzende der nicht im Landtag vertretenen FDP, René Domke, äußerte sich ähnlich: "Auch in Krisenzeiten dürfen die Parlamente nicht über Monate hinweg übergangen und Grundrechte dauerhaft per Verordnung eingeschränkt werden", mahnte er.

Am Morgen war das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin erneut mit Vertretern von Kommunen und Verbänden zu einem Corona-Gipfel zusammengekommen, um angesichts steigender Infektionszahlen über regionale Verschärfungen der Schutzvorkehrungen zu beraten. Bei Überschreiten der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt sollen dort den Plänen zufolge unter anderem eine erweiterte Maskenpflicht sowie Beschränkungen für Gastronomie und Veranstaltungen gelten.

Nach den Worten Oldenburgs sind viele Anti-Corona-Maßnahmen mit gravierenden Eingriffen in Grundrechte wie Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Freizügigkeit verbunden. "Darüber sollte nicht länger allein die Exekutive entscheiden", sagte sie. FDP-Chef Domke forderte neben der parlamentarischen Legitimierung eine zeitliche Beschränkung der Schutzmaßnahmen, um damit auch Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. "Was die Menschen brauchen ist Planungssicherheit und durchdachte Maßnahmen", so Domke.