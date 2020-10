Kleve

Neue "Stolpersteine" mit weißer Farbe übergossen

20.10.2020, 15:35 Uhr | dpa

Unbekannte haben laut Polizei in Kleve sogenannte "Stolperstein" zum Gedenken an NS-Opfer mit angedickter weißer Farbe beziehungsweise einer zementartigen Flüssigkeit übergossen. Die Steine waren erst wenige Tage vor der Tat eingesetzt worden. Der Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen.