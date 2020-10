Magdeburg

Clubs und Discos in Sachsen-Anhalt bleiben zu

20.10.2020, 15:37 Uhr | dpa

Anders als geplant dürfen in Sachsen-Anhalt Diskotheken und Clubs nicht zum 1. November öffnen. Zudem wird auch die Höchstteilnehmerzahl für Veranstaltungen in Räumen zu diesem Datum nicht von 500 auf 1000 erhöht. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag in Magdeburg geeinigt, wie die Staatskanzlei mitteilte. Eine entsprechende Änderung der aktuellen achten Corona-Eindämmungsverordnung soll in der kommenden Woche formell beschlossen werden. Hintergrund sind stetig zunehmende Fallzahlen bei den Corona-Infektionen.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) kündigte ein Härtefall-Programm für die betroffenen Unternehmer wie Club- und Diskothekenbetreiber an. Das Volumen könnte nach einer ersten Kalkulation bei 6 bis 13 Millionen Euro liegen. Eine Richtlinie solle in dieser Woche erstellt werden, sagte Willingmann.