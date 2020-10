Bremerhaven

16-Jähriger wird am Autosteuer erwischt

20.10.2020, 15:43 Uhr | dpa

Für diese Erklärung gibt es wohl wenig Verständnis der Polizei: Ein bei einer Autospritztour ertappter 16-Jähriger hat den Beamten erzählt, schon mehrfach bei solchen Fahrten erwischt worden zu sein. Er dürfe daher sowieso nie eine Führerscheinprüfung ablegen. Er war mit dem Wagen einer Familienangehörigen in Bremerhaven unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er habe mit dem Auto lediglich Freunde abgeholt, gab der Jugendliche an. Die beiden ebenfalls minderjährigen Freunde wurden am Montag an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurde ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis eröffnet.