Sehnde

Ausbildung der Gefängnis-Sportlehrer soll verbessert werden

21.10.2020, 02:08 Uhr | dpa

Um mehr Angebotsvielfalt beim Sport im Gefängnis zu ermöglichen, will das Justizministerium in Zukunft enger mit dem Landessportbund zusammenarbeiten. Bei der Kooperation geht es um die Ausbildung der Justizvollzugsmitarbeiter zu Sportlehrern - genaue Inhalte will Ministerin Barbara Havliza (CDU) heute (11.45 Uhr) in Sehnde bei Hannover bekanntgeben.

Es gehe etwa um Reha-Angebote für suchtkranke Insassen, sagte ein Ministeriumssprecher vorab. Sport im Justizvollzug habe viele Funktionen: Er sei sinnvolle Freizeitbeschäftigung, diene dem Erhalt der Gesundheit und leiste einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung.