Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver

21.10.2020, 05:21 Uhr | dpa

Rehe auf der Straße haben in Vorpommern-Rügen einen Autounfall mit einem Schwerverletzten ausgelöst. Der 19-jährige Fahrer sei den Tieren auf der Fahrbahn ausgewichen und mit seinem Wagen gegen die Bordsteinkante geprallt, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Das Auto kam daraufhin von der Straße in der Stralsunder Ortslage Parow ab, überschlug sich und prallte gegen eine Garagenwand. Während der Fahrer bei dem Unfall am Dienstagabend nur leichte Verletzungen erlitt, wurde sein 19 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt und von Feuerwehrkräften aus dem Wagen geborgen. Beide Männer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.