Paderborn

Kleinkind überrollt: Fahrerin vor Gericht

22.10.2020, 03:18 Uhr | dpa

Weil sie mit ihrem Auto eine spielende Zweijährige überrollt haben soll, steht in Paderborn heute eine Autofahrerin vor dem Amtsgericht. Die 40 Jahre alte Frau ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau bei dem Unfall Mitte Juni in einer gepflasterten Hofeinfahrt in Paderborn das am Boden sitzende, spielende Kind übersah und mit ihrem Auto überrollte. Das Mädchen wurde an den Beinen schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dort starb es drei Tage später an den Verletzungen.