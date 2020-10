Krefeld

Wechsel auf Führungsebene bei Krefeld Pinguine

22.10.2020, 21:37 Uhr | dpa

Die Krefeld Pinguine haben einen Wechsel auf der Führungsebene vorgenommen. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag bekanntgab, tritt der gebürtige Lette Sergey Saveljev mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Roger Nicholas an. "Ich habe den Club als Interimsgeschäftsführer geleitet, nachdem Matthias Roos die Krefeld Pinguine im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen hatte. In der berechtigten Hoffnung, dass der Spielbetrieb zeitnah aufgenommen werden kann, insbesondere mit der Teilnahme der Krefeld Pinguine am MagentaSport Cup, ist es an der Zeit, die Führung des Vereins in jüngere Hände zu übergeben", sagte Nicholas, der dem Club als Berater erhalten bleibt.