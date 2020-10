Magdeburg

Maskenpflicht: 1. FC Magdeburg darf 7500 Tickets verkaufen

23.10.2020, 09:50 Uhr | dpa

Die Drittliga-Partie des 1. FC Magdeburg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) kann wie geplant vor bis zu 7500 Zuschauern über die Bühne gehen. Das bestätigte der Club am Freitag auf Anfrage. Allerdings gilt nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg ab sofort eine durchgängige Maskenpflicht in der MDCC-Arena für alle Stadionbesucher. Der am Donnerstag zunächst ausgesetzte Kartenvorverkauf wurde am Freitagvormittag wieder aufgenommen.