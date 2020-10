Tambach-Dietharz

Erste Funde bei neuen Ausgrabungen in Ursaurier-Ruhestätte

23.10.2020, 12:27 Uhr | dpa

Uralte Skelettteile und andere Zeugnisse längst vergangener Zeiten haben Forscher bei neuen Grabungen in der bedeutenden Fundstätte für Ursaurier, dem Bromacker im Thüringer Wald, gefunden. Am ersten Tag sei der womöglich spektakulärste Fund gemacht worden, sagte Jörg Fröbisch vom Naturkunde Museum Berlin. Dabei handle es sich um Grabbauten, die noch nicht näher bekannte Tiere dort in früher Urzeit hinterlassen hätten, und die womöglich die bislang ältesten Funde dieser Art darstellten. Gut 290 Millionen Jahre alt sind die Funde aus dem Unteren Perm, die bei Testgrabungen seit Anfang vergangener Woche zu Tage befördert wurden, hieß es bei einer Begehung der Forschungsstätte am Freitag nahe Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha).

Es sind die ersten Grabungen seit etwa zehn Jahren auf dem Areal. Weltweite Bekanntheit erlangte der Bromacker durch Sensationsfunde, die in der Vergangenheit dort immer wieder gemacht worden waren - darunter ganze Skelette uralter Landwirbeltiere.

Hintergrund der neuen Ausgrabungen ist ein Projekt, bei dem neue Wege des Wissenstransfers gegangen werden sollen. Dabei arbeiten die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, das Museum für Naturkunde Berlin - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Nationalen GeoParks Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen zusammen. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt soll bis 2025 Einblicke in das Leben früher Landwirbeltiere geben.