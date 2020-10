Plate

Lkw-Fahrer rettet sich vor Feuer

23.10.2020, 12:45 Uhr | dpa

Der Fahrer eines Lkw hat sich retten können, bevor das Fahrzeug komplett in Flammen aufging. Der Mann bemerkte am Freitagmorgen einen brennenden Reifen und hielt deshalb in einer Parkplatzeinfahrt an der A14 in der Nähe von Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Polizei mitteilte. Anschließend griff das Feuer auf den gesamten Lkw über. Mehrere Feuerwehren kamen zum Einsatz, der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Alter war zunächst unklar.