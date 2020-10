Mannheim

Waldhof Mannheim für längere Zeit ohne Vizekapitän Schuster

23.10.2020, 15:00 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss für längere Zeit auf Mittelfeldspieler Marco Schuster verzichten. Bei dem 25-Jährigen wurde ein Leistenbruch diagnostiziert, der eine Operation erforderlich macht. Der Vize-Kapitän fällt mindestens bis zum Jahresende aus. Auch ohne Schuster hoffen die Mannheimer für die Partie beim Vorjahresmeister FC Bayern München II am Sonntag (14.00 Uhr) auf eine Trotzreaktion. "Die Bayern haben große individuelle Klasse, aber es kommt auf unsere eigene Leistung an", sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. Am Dienstag hatte Waldhof gegen Hansa Rostock (1:2) seine erste Saison-Niederlage kassiert.