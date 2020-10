Bad Kreuznach

Polizisten paddeln Drogen hinterher

23.10.2020, 17:23 Uhr | dpa

Auf ungewöhnliche Weise haben Polizisten in Bad Kreuznach die Drogen eines Tretrollerfahrers sichergestellt - sie sind dem weggeworfenen Rauschgift in einem Gewässer kurzerhand hinterhergepaddelt. Der 37-Jährige habe bei einer Kontrolle am Freitagnachmittag eine Blechdose mit Marihuana und diversen Tabletten ins Wasser geworfen, teilten die Beamten mit. Der Versuch, die Drogen loszuwerden, war aber vergebens. Sechs Beamte liehen sich das Boot eines Anwohners und fischten die Büchse heraus. Gegen den Tretrollerfahrer sei ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. Der polizeibekannte Mann habe zunächst versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.