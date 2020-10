Mårslet

Dressur-Weltcup: Frankfurt ersetzt Stuttgart

23.10.2020, 22:48 Uhr | dpa

Das internationale Reitturnier in Frankfurt wird Station des Dressur-Weltcups. Die Veranstaltung vom 17. bis 20. Dezember hat vom Weltverband FEI die Zusage erhalten. Frankfurt hatte sich bei der FEI beworben, nachdem das Turnier in Stuttgart wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Die Dressur-Serie hat vor knapp zwei Wochen in Aarhus begonnen und umfasst - nach mehreren Absagen - nun noch fünf weitere Etappen. Dazu zählt auch das Turnier in Neumünster vom 18. bis 21. Februar.