Trebur

Hausbrand im Kreis Groß-Gerau: Feuerwehr findet tote Person

24.10.2020, 10:33 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnhauses im Kreis Groß-Gerau hat die Feuerwehr am Samstagmorgen einen toten Menschen aus dem Gebäude geborgen. Weder das Geschlecht noch die genaue Todesursache waren zunächst bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner hatten das Feuer in der Gemeinde Trebur am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr gemeldet.

Das Feuer hielt die Einsatzkräfte im Ortsteil Geinsheim auch während des Vormittags in Atem. "Die Feuerwehr musste immer wieder die auflodernden Flammen löschen", sagte der Polizeisprecher. Neben dem Wohnhaus befindet sich demnach eine Schreinerei. Ob das Feuer auch die Werkstatt in Flammen gesetzt hat, war zunächst ebenso unklar wie die Brandursache.