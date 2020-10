Meppen

Kaiserslautern kann wieder nicht gewinnen

24.10.2020, 19:12 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern wartet in der 3. Fußball-Liga auch nach sieben Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim SV Meppen verlor die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene am Samstag mit 2:3 (1:1). Meppens Trainer Torsten Frings sah in den Schlussminuten noch die Rote Karte.

Vor 500 Zuschauern köpfte Steffen Puttkammer die Gastgeber nach 25 Minuten in Führung. Der FCK antwortete aber postwendend. Hendrick Zuck erzielte nur zwei Minuten später den Ausgleich. Nach Wiederbeginn brachte René Guder die Meppener erneut in Front (47.). Marvin Pourié gelang zwar nach 67 Minuten abermals der Ausgleich für die Roten Teufel. Drei Minuten vor Ende der Partie war es aber dann der eingewechselte Lukas Krüger, der zum 3:2-Siegtreffer für Meppen traf.

Die Lauterer sind durch die dritte Niederlage im siebten Spiel auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht.