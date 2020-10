Philippsburg

Brennende Gabelstapler auf Firmengelände: Großer Schaden

25.10.2020, 09:51 Uhr | dpa

Vier Baumaschinen sind auf einem Firmengelände in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) ausgebrannt. Bei dem Feuer explodierten auch mehrere Gasflaschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner wurden am frühen Sonntagmorgen per Lautsprecher gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 400 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt.