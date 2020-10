Halle (Saale)

Streit in Lokal: 44-Jähriger mit Messer in Halle verletzt

25.10.2020, 11:38 Uhr | dpa

In einem Lokal in Halle ist ein 44-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Zuvor sei es zwischen dem Mann und einem 51-Jährigen zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 51-Jährige zog daraufhin ein Messer und verletzte den 44-Jährigen an der Hand. Anschließend floh der Angreifer. Die Polizei konnte den 51-Jährigen später in einer Straßenbahn stellen und das Messer sicherstellen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 44-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend.