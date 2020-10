Schkopau

Motorradfahrer bei Unfall im Saalekreis schwer verletzt

25.10.2020, 17:21 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Schkopau (Saalekreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 63-Jährige sei am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache im Ortsteil Burgliebenau von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei der Fahrer vor etwas auf der Straße ausgewichen, hieß es. Details konnten nicht genannt werden. Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.