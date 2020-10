Leverkusen

FC Augsburg hofft auf Erfolg im 19. Versuch gegen Leverkusen

26.10.2020, 01:38 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will seine Schwarze Serie gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga endlich beenden. Nach 18 vergeblichen Versuchen hofft die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich heute auf den ersten Sieg gegen das Werksteam. "Wir sind gut vorbereitet und werden alles dafür tun, den Bann zu brechen", sagte Offensivspieler André Hahn vor dem Abschluss des fünften Bundesliga-Spieltags. Die Augsburger müssen in Leverkusen nur auf die verletzten Jan Moravek und Alfred Finnbogason verzichten. Für den Augsburger Coach ist es ein besonderes Spiel. Denn Herrlich trainierte Bayer von Juli 2017 bis Dezember 2018.