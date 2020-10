Zurow

Fuchs ausgewichen: Fahrer nach Unfall leicht verletzt

26.10.2020, 05:49 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 20 einem Fuchs ausgewichen und mit seinem Wagen gegen die Mittelplanke gestoßen. Dabei habe sich der 24-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Mann war demnach bei Zurow (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Richtung Wismar zunächst auf den Seitenstreifen ausgewichen, beim Zurücksteuern auf die Fahrbahn aber ins Schleudern geraten. Nachdem sein Wagen bei dem Unfall am späten Sonntagabend quer auf dem Überholstreifen zum Stehen kam, konnte der Mann ihn noch rückwärts auf den Standstreifen fahren. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur Beobachtung in eine Klinik.