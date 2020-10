Osnabrück

Mann im Vollrausch getötet: Prozessbeginn in Osnabrück

26.10.2020, 05:56 Uhr | dpa

Weil er seinen Mitbewohner im Vollrausch getötet haben soll, muss sich vom heutigen Montag (13.30 Uhr) an ein Mann in Osnabrück vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, sich im Mai dieses Jahres in seiner Wohnung in Quakenbrück so mit Alkohol und Marihuana berauscht zu haben, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Mit einem Küchenmesser habe der Mann auf seinen Mitbewohner eingestochen, das Opfer starb kurz danach, so der Vorwurf. (Az.: 6 Ks 9/20)

Die Staatsanwaltschaft will nicht ausschließen, dass der 31-Jährige wegen seines Rauschzustandes zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war. Auf jeden Fall aber soll der Mann dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass er überhaupt soviel Alkohol und Drogen konsumierte. Sollte der Angeklagte wegen Vollrausches verurteilt werden, so drohen ihm bis zu fünf Jahr Haft. Für den Prozess sind sechs Fortsetzungstermine geplant.