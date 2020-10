Meiningen

Wechselhaftes Wetter in Thüringen

26.10.2020, 07:00 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen müssen sich in dieser Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Montag werden bis zu 16 Grad erwartet. Es komme zum Wochenstart vor allem im Süden des Landes zu Niederschlag, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Der Dienstag werde mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad wechselhaft, wobei es in weiten Teilen Thüringens trocken bleibe. In der Nacht kühle es auf bis zu 4 Grad ab. Die Sonne scheine nur vereinzelt durch die Wolkendecke. Auch der Rest der Woche bleibe wechselhaft. Vielerorts könne es zu leichtem Regen kommen, hieß es.