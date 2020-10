Greven

50 Traktorfahrer blockieren Zufahrt von Supermarktkette

26.10.2020, 08:24 Uhr | dpa

Rund 50 Traktorfahrer haben in Greven im Kreis Steinfurt bei einer Protestaktion mit ihren Landmaschinen die Zufahrt zum Zentrallager einer Supermarktkette blockiert. Fünf Traktorfahrer waren laut Angaben der Polizei am Montagmorgen noch vor Ort, um dem Regionalleiter ein Positionspapier zu überreichen. Als Hintergrund werde eine deutschlandweite Protestaktion der Gruppe Land schafft Verbindung angenommen, hieß es. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Der Protest, der am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr begonnen hatte, sei friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Unter anderem in Hessen und Baden-Württemberg gab es am Sonntag ähnliche Aktionen.