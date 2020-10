Rostock

15 Kilo Kokain im Rostocker Hafen entdeckt: In Reserverad

26.10.2020, 15:07 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle im Rostocker Hafen haben Zöllner in einem Auto 15 Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Rostocker Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt Stralsund am Montag berichteten, waren die Päckchen in der Mulde des Reserverads versteckt. Die Kontrolle war bereits am 4. Oktober. Aus ermittlungstaktischen Gründen sei der Fund erst jetzt bekannt gegeben worden.

Gegen den Fahrer, einen 33-jährigen Mann aus Albanien, wurde Haftbefehl erlassen. Er habe nach Schweden fahren wollen. Ihm drohe im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe zwischen einem Jahr und 15 Jahren. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, sei in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität beim Drogenschmuggel zu beobachten.