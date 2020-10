Gelsenkirchen

VfB Stuttgart spielt auf Schalke vor 300 Zuschauern

26.10.2020, 16:28 Uhr | dpa

Das Bundesliga-Auswärtsspiel des VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Schalke 04 wird vor 300 Zuschauern ausgetragen. Wie der Revierclub am Montag mitteilte, lasse das aktuelle Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie in Gelsenkirchen nicht mehr Zuschauer zu. Wie schon in der Partie in der Veltins-Arena gegen Union Berlin (1:1) würden die wenigen Fans auf einer Tribüne im Unterrang sitzen. Alle Tickets werden unter den Anhängern verlost, die eine Anfrage in den ersten drei Preiskategorien gestellt hatten.