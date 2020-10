Hoppegarten

Hoppegarten: Saisonfinale auf Galopprennbahn ohne Zuschauer

26.10.2020, 16:31 Uhr | dpa

Der letzte Renntag 2020 auf der Galopprennbahn Hoppegarten findet wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, werden Besucher wegen der zu hohen Anzahl an Neuinfektionen im Landkreis Märkisch-Oderland nicht zugelassen. "Wir bedauern dies sehr, möchten aber auch unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie leisten. Alle bereits erworbenen Tickets werden storniert und erstattet", sagte Geschäftsführer Michael Wrulich. Die Rennen am Sonntag werden über die Homepage der Rennbahn (www.hoppegarten.com) von 11.15 Uhr an per Livestream übertragen.