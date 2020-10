Dresden

Dresdner Kulke nach Feldverweis für ein Spiel gesperrt

26.10.2020, 16:37 Uhr | dpa

Dresden (dpa)- Max Kulke von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird seinem Verein am kommenden Samstag im Spiel gegen den SV Meppen nicht zur Verfügung stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Abwehrspieler nach seinem Feldverweis am vergangenen Samstag beim FC Ingolstadt (0:1) für eine Partie. Kulke hatte für eine angebliche Notbremse in der fünften Minute die Rote Karte gesehen. Diese war sehr umstritten.