Dresden

Handball: Dresden-Aue-Derby für 2. Dezember neu angesetzt

26.10.2020, 17:59 Uhr | dpa

Dresden (dpa) – Das Sachsen-Duell der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HC Elbflorenz und dem EHV Aue wird am 2. Dezember nachgeholt. Das gab der gastgebende Dresdner Verein am Montag bekannt. Am vergangenen Mittwoch musste die Partie abgesagt werden, nachdem es Auffälligkeiten bei Corona-Tests in der Auer Mannschaft gegeben hatte und diese vorsorglich in Quarantäne gegangen war.

Der HC Elbflorenz teilte weiter mit, dass das Spiel am kommenden Sonntag gegen den VfL Lübeck-Bad Schwartau vor Zuschauern stattfinden kann. Das bisher geltende Hygienekonzept werde in den nächsten Tagen den steigenden Coronazahlen in Dresden angepasst. Es gelte am Spieltag unter anderen die Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen.