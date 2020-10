Magdeburg

Corona: SPD Sachsen-Anhalt verschiebt Parteitag

26.10.2020, 19:40 Uhr | dpa

Die SPD Sachsen-Anhalt hat wegen der immer schneller steigenden Corona-Infektionszahlen im Land ihren für nächste Woche geplanten Parteitag verschoben. Das teilte die Partei am Montag nach einer Videoschalte des Landesvorstands mit. Der Parteitag, auf dem die Sozialdemokraten eigentlich ihr Programm für die Landtagswahl im kommenden Jahr beschließen wollten, soll nun Anfang 2021 nachgeholt werden. Dafür werde auch die Möglichkeit eines digitalen Parteitags geprüft, hieß es in einer Mitteilung.

"Das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen macht es nötig, Kontakte zu reduzieren und zu vermeiden", begründete Parteichefin Juliane Kleemann den Schritt. "Deshalb ist ein Landesparteitag, der Delegierte aus dem ganzen Land zusammenbringen würde, gegenwärtig nicht zu verantworten." Die Partei habe genug zeitlichen Vorlauf, um die Entscheidung über das Wahlprogramm zu verschieben.

Der Landesvorstand hatte für das Wahlprogramm einen Entwurf erarbeitet, zahlreiche Mitglieder hatten dazu laut Kleemanns Co-Vorsitzendem Andreas Schmidt bereits Änderungseinträge eingereicht. "Diese Vorschläge von der Basis der SPD werden nicht unter den Tisch fallen, im Gegenteil: Wir werden sie in den nächsten Wochen weiter beraten und unser Wahlprogramm damit bereichern", versicherte Schmidt den Genossen. "Die SPD ist Programmpartei - auch unter Pandemiebedingungen".

Ursprünglich hatte der Parteitag mit 120 Delegierten am Samstag kommender Woche in Magdeburg stattfinden sollen. Dabei wäre es nur um das Wahlprogramm gegangen, ihre Kandidaten für die Landtagswahl und die Bundestagswahl im kommenden Jahr will die SPD auf einem Parteitag im Februar aufstellen. Spitzenkandidatin soll Katja Pähle werden. Die Chefin der Landtagsfraktion hatte sich im Sommer bei einer Mitglieder-Abstimmung durchgesetzt.

Die Landtagswahl ist für den 6. Juni 2021 geplant. Ob die Wahl angesichts der Corona-Pandemie wie gewohnt stattfinden kann, ist noch nicht absehbar. Falls eine Urnenwahl etwa aufgrund einer krisenhaften Situation in der Corona-Pandemie unmöglich sein sollte, könnte die Wahl als reine Briefwahl möglich sein. Das beschloss im Oktober der Landtag. Ob die Voraussetzungen gegeben sind, würde die Landeswahlleiterin feststellen.