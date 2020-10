Schwerin

Bund der Steuerzahler legt Bericht zu Geldverschwendung vor

27.10.2020, 03:13 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht heute einen Bericht mit Fällen, die aus seiner Sicht Beispiele für Geldverschwendung in Mecklenburg-Vorpommern sind. Dabei geht es traditionell um Gelder, die von Behörden ausgegeben worden sind. Im Vorjahr stellte der Verband etwa den Vorpommernfonds in Frage, für den pro Jahr zwei Millionen Euro bereitgestellt würden. Ob die Wirtschaft der Region damit nachhaltig gestärkt werde, stellte der Bund der Steuerzahler in Zweifel. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) hatte die Kritik damals zurückgewiesen. Zudem geriet im Vorjahr unter anderem der Wettbewerb für ein neues Landeslied in die Kritik.