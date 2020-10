Bedrohte Kreuzotter im Altmarkkreis entdeckt

27.10.2020, 12:16 Uhr | dpa

Eine in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedrohte Kreuzotter ist in der Nähe von Arendsee entdeckt worden. Der Fund sei besonders bedeutend, weil es der erste in Untersuchungsgebieten in der Altmark ist, teilte der Naturschutzbund BUND am Dienstag mit. Die entdeckte Schlange ist den Angaben nach ein Jungtier von etwa 25 Zentimetern Länge.

Der Fund ist laut BUND ein Zeichen dafür, dass sich der Aufwand zum Artenerhalt in der Region lohne. Die Kreuzotter sei innerhalb des Grünen Bands gefunden worden - also im früheren innerdeutschen Grenzbereich, der heute als Biotop Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bietet. Dort seien Artenhilfsmaßnahmen wie die Anlage von sicheren Versteck- und Sonnenplätzen für die Kreuzottern umgesetzt worden, hieß es.