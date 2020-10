Schwerin

Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit verlängert

27.10.2020, 12:20 Uhr | dpa

Die sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit wird bis ins kommende Jahr verlängert. Die Landesregierung werde diese Prämie bis zum 31. März 2021 ausdehnen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Damit sollen mehr Beschäftigte von dem Bonus profitieren. Zuvor war der Zuschuss demnach für den Zeitraum April bis September dieses Jahres vorgesehen.

Berechtigt für die Prämie in Höhe von maximal 700 Euro sind demnach Beschäftigte, die durch die Corona-Krise in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren. Bei der einmaligen Finanzhilfe gehen die betroffenen Unternehmen in Vorleistung und bekommen das Geld dann vom Land erstattet. Die entsprechenden Anträge können bereits seit Mitte September bei der landeseigenen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA) gestellt werden.