Rostock

Gastronomie warnt eindringlich vor Restaurantschließungen

27.10.2020, 14:48 Uhr | dpa

Das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern hat vor dem Bund-Länder-Gipfel an diesem Mittwoch zur Corona-Pandemie eindringlich vor Gastronomie-Schließungen gewarnt. "Wenn Restaurants und Bars geschlossen werden müssen, dann Gute Nacht", sagte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Überleben der ganzen Branche stehe auf dem Spiel.

Schwarz appellierte an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), beim Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länder-Regierungschefs klar zu machen, dass die professionelle Gastronomie hervorragende Konzepte für den Infektionsschutz habe, die auch funktionierten. In der ganzen Sommer-Hochsaison habe es in der Gastronomie im Land keine einzige Corona-Infektion gegeben. Auch jetzt seien es nur Einzelfälle, die "absolut beherrschbar" seien. Die professionelle Gastronomie dürfe nicht für illegale private Großpartys ohne Hygienemaßnahmen verantwortlich gemacht werden.