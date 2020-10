Saarbrücken

Saar-Ministerin gegen Besuchsverbot in Altenheimen

27.10.2020, 15:40 Uhr | dpa

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat sich trotz eines Anstiegs der Corona-Infektionen in Alteneinrichtungen gegen ein Besuchsverbot ausgesprochen. "Alles was ich will, ist, die Häuser nicht zu schließen, erst recht nicht jetzt vor Weihnachten", sagte Bachmann am Dienstag in Saarbrücken. "Das wäre für die Menschen nicht gut." Laut Bachmann sind aktuell zehn Einrichtungen im Saarland betroffen, dort seien insgesamt 63 Bewohner positiv getestet worden. Allein in einem Seniorenheim im Landkreis St. Wendel seien 36 von 41 Bewohnern und elf Mitarbeiter infiziert.

Kritisch äußerte sich die Gesundheitsministerin zu einem sogenannten "Schnupfen-Papier" aus dem Bildungsministerium des Landes. Demnach sollen Kinder mit einem leichten Schnupfen oder Husten vorsorglich für 24 Stunden zu Hause bleiben. "Ich sehe das Problem nicht, weil ich Müttern und Vätern zutraue, ihre Kinder zu kennen", sagte Bachmann. "Nicht jeder Schnupfen ist gleich Corona, und ich glaube wirklich, dass Eltern so vernünftig sind, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen können."