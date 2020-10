Moskva

Flick setzt gegen Lokomotive Moskau auf Atlético-Siegerelf

27.10.2020, 17:58 Uhr | dpa

Trainer Hansi Flick bietet im Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau exakt die Elf auf, die auch vor einer Woche zum Start in die Champions League beim 4:0 gegen Atlético Madrid begonnen hatte. Der in der Fußball-Bundesliga gesperrte Franzose Corentin Tolisso agiert damit wieder zentral im offensiven Mittelfeld. Thomas Müller rückt auf den rechten Flügel.

Im Vergleich zum 5:0 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende wechselt Flick viermal. Neben Tolisso kehren Benjamin Pavard, Niklas Süle und Lucas Hernández zurück in die Abwehrreihe.

Die Nationalspieler Serge Gnabry und Leroy Sané sitzen zunächst am Dienstagabend auf der Bank. Trotz hoher Corona-Infektionszahlen in der russischen Hauptstadt wird das Gruppenspiel in der RŽD-Arena vor Zuschauern ausgetragen. Beim Betreten des Stadions wurde bei den Fans die Temperatur gemessen. Außerdem besteht eine Maskenpflicht.