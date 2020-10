Mönchengladbach

Rose mit Respekt vor Real, "aber das sind auch nur Menschen"

27.10.2020, 20:53 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat großen Respekt vor den "Weltklassespielern" von Real Madrid. "Aber das sind auch nur Menschen", sagte der 44-Jährige vor dem zweiten Gruppenspiel in der Champions League gegen den spanischen Fußball-Meister am Dienstag (21.00 Uhr) beim Pay-TV-Sender Sky. "Wir wissen, was ihre Stärken sind, aber wir wissen auch, wo sie zu packen sind." Die Gladbacher hatten in ihrer ersten Partie in der Königsklasse ein 2:2 bei Inter Mailand erreicht. "Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern probieren, die Großen zu ärgern", sagte Rose.