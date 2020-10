Gehrden

E-Biker bei Unfall mit Radfahrer schwer verletzt

27.10.2020, 20:56 Uhr | dpa

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem anderen Radfahrer am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen sich die beiden Männer am Benther Berg in Ronnenberg auf einem geschotterten Weg entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache berührten sie sich und verhakten sich. Der 66 Jahre alte Fahrer eines sogenannten S-Pedelecs stürzte daraufhin und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59 Jahre alte Radfahrer blieb unverletzt.

S-Pedelecs ("Schnelle Pedelecs") ermöglichen laut Polizei mit Treten eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Sie sind mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet und dürfen nur mit einem Helm gefahren werden.