Brennender Lastwagen auf Autobahn: A6 voll gesperrt

27.10.2020, 21:39 Uhr | dpa

Ein brennender Lastwagen hat am Dienstagabend für eine Vollsperrung der Autobahn 6 zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, fing zunächst das Führerhaus des Lastwagens Feuer und griff dann auf den Anhänger über. Als der Fahrer dies bemerkte, hielt er laut Mitteilung auf dem Seitenstreifen an. Weil er Rauchgas eingeatmet hatte, ist er demnach in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache war zunächst unklar, wie es weiter hieß

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es komme nach wie vor zu starker Rauchentwicklung. Wegen Nachlösch- und Aufräumarbeiten war die Autobahn zunächst noch in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte.