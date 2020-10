Wiesbaden

Schutz vor Ansteckung: Plakataktion der Landesregierung

28.10.2020, 02:34 Uhr | dpa

Die schwarz-grüne Landesregierung will bei den Hessen mit einer landesweiten Kampagne für das Einhalten der Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus werben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) werden dazu am heutigen Mittwoch in Wiesbaden eine Plakataktion vorstellen. Unter dem Motto "Hessen, bleibt besonnen!" stellt die Aktion vor allem das Tragen von Alltagsmasken und das Abstand halten in den Mittelpunkt.