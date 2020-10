Eisenach

Bachfest Eisenach unter dem Motto "Bach und Beethoven"

28.10.2020, 04:58 Uhr | dpa

Musik zweier weltweit bedeutender Komponisten lockt von Mittwoch bis einschließlich Sonntag nach Eisenach. Konzerte mit Kompositionen von Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach stehen beim vierten Bachfest auf dem Programm, für das die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde verantwortlich ist.

Bach (1685-1750) ist für die Stadt eine wichtige Persönlichkeit, da der Barockmusiker in Eisenach geboren wurde. Beethoven, dessen 250. Geburtstag in der Musikwelt dieses Jahr gefeiert wird, war wiederum ein Bach-Verehrer.

Um das Fest unter dem Motto "Bach und Beethoven" pandemiesicher zu gestalten, haben die Veranstalter ein Hygienekonzept mit Abstandsregeln erarbeitet. Zudem wurden Änderungen im Programm vorgenommen.

Eisenach gilt aktuell in der Corona-Pandemie als eine der am wenigstens betroffenen Städte Thüringens. Dort lag am Dienstag die Quote der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage laut Stadtangaben bei 16,6. Ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet und muss Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie deutlich verstärken.