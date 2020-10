Theuma

Lastwagen fängt auf Fahrt Feuer: 50 000 Euro Schaden

28.10.2020, 05:03 Uhr | dpa

Auf der Fahrt Richtung Juchhöh ist ein Lastwagen in Theuma (Vogtlandkreis) in Brand geraten. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, drang an einer Steigung starker Rauch aus dem Motorraum. Der Lasterfahrer verließ das Fahrzeug. Anschließend brannte dieses vollständig aus. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 50 000 Euro.