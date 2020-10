Kamsdorf

Unterwellenborn: Rund 90 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

28.10.2020, 09:31 Uhr | dpa

Beim Brand einer mehrgeschossigen Scheune ist in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein Schaden von rund 90 000 Euro entstanden. Menschen oder Tiere wurden bei dem Feuer am Dienstag im Ortsteil Kamsdorf nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe das Gebäude bereits voll in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Der Brandursachenermittler werde, je nachdem wie zügig der Brandort auskühlt, erst in den nächsten Tagen die Ermittlungen aufnehmen können, hieß es.