Halle (Saale)

Mehr als 1,3 Millionen Euro für Sozialbestattungen

28.10.2020, 11:15 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen Euro für Sozialbestattungen gezahlt worden. 892 Hinterbliebene, Erbengemeinschaften, Institutionen oder Ämter erhielten 2019 entsprechende Leistungen - und damit rund 9 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mitteilte. Die Sozialleistungsträger zahlten je Antragsteller im Schnitt 1474 Euro für die Bestattung. Das waren den Angaben zufolge 30 Euro weniger als noch 2018.

Die Kosten werden übernommen, wenn die Angehörigen oder andere zur Bestattung Verpflichtete nicht zahlen können. Wie viele Sozialbestattungen es in Sachsen-Anhalt gibt, erhebt das Statistische Landesamt nicht.