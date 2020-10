Halle (Saale)

Landesamt für Geologie und Bergwesen: Rohbau ist fertig

28.10.2020, 11:18 Uhr | dpa

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen bekommt in Halle einen neuen Sitz. Der Rohbau ist fertig. Im Frühjahr 2021 Jahres sollen in dem neuen Gebäude rund 130 Mitarbeiter arbeiten, wie das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium am Mittwoch mitteilten. Bislang hat das Landesamt drei Standorte in Sachsen-Anhalt. In dem Neubau werden neben Büros und Laboren auch das Zentralarchiv und die Bibliothek untergebracht sein. Zu den Beständen des Landesamtes gehören zum Beispiel 20 000 historische Aufzeichnungen über den Untergrund von Baugebieten. Diese nutzen Gutachter und Planer, wenn Leitungen verlegt werden sollen.