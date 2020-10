Meiningen

Autofahrer mit gestohlenem Führerschein unterwegs

28.10.2020, 12:53 Uhr | dpa

Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Polizisten haben in Meiningen einen Autofahrer aufgegriffen, der seit zehn Jahren mit einem gestohlenen Führerschein unterwegs war. Als eine Streife den 59-Jährigen am Dienstag kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass das Bild auf der Fahrerlaubnis nicht zu dem Mann am Steuer passte. Wie sich dann herausstellte, war dem Mann schon im Jahr 2001 die Fahrerlaubnis entzogen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Vernehmung habe er dann angegeben, dass er den Führerschein, den er bei der Kontrolle vorzeigte, 2010 gestohlen hatte, um sich bei Bedarf damit ausweisen zu können. Er muss sich nun nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Diebstahls und Missbrauchs von Ausweispapieren verantworten.