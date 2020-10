Gera

Theater Altenburg Gera setzt Vorverkauf für Dezember aus

28.10.2020, 14:36 Uhr | dpa

Das Theater Altenburg Gera wird nicht wie geplant am 3. November mit dem Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Dezember beginnen. Es sei noch nicht abzusehen, mit welchen coronabedingten Einschränkungen in den nächsten Wochen zu rechnen sei, teilte das Theater am Mittwoch mit. Deshalb werde der freie Verkauf für die öffentlichen Veranstaltungen verschoben.

Wann und wie der Kartenverkauf zu einem späteren Zeitpunkt beginne, werde in Kürze bekanntgegeben, hieß es weiter. Die Verzögerung habe vorerst keine Auswirkungen auf Abonnenten, die bereits Anrechte für den betroffenen Zeitraum erworben haben.