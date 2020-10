Vorpommern-Greifswald erstes Corona-Risikogebiet in MV

28.10.2020, 17:28 Uhr | dpa

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat als erster Kreis in Mecklenburg-Vorpommern die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersprungen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch mitteilte, liegt der genaue Wert bei 52,8. Die sogenannte Corona-Ampel ist damit auf Rot gesprungen und so können in dieser Region weitere Kontaktbeschränkungen in Kraft treten.

Auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern wurde am Mittwoch mit 160 Neuinfektionen eine neue Höchstmarke erreicht. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungen stieg damit auf 2486; von den vormals Erkrankten gelten 1565 als genesen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 230 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, vier mehr als am Montag. Auch auf den Intensivstationen wurden vier Patienten mehr als am Vortag behandelt. Landesweit sind bisher 22 Menschen gestorben.

Neben dem Landkreis Vorpommern-Greifswald ist der Kreis Rostock mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 45,6 ebenfalls stark betroffen und liegt kurz unterhalb der Grenze, um zum Risikogebiet erklärt zu werden.

Die bisherige Landesverordnung sah bei Erreichen der roten Corona-Ampel umfangreiche Beschränkungen vor. Für Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen soll dann generell ein verschärftes Betretungsverbot gelten, in Schulen ab der fünften Klasse soll die Notwendigkeit einer Maskenpflicht überprüft werden. Ob diese und andere Vorschriften nach der gemeinsamen Sitzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Mittwoch noch in dieser Form Bestand haben, war zunächst unklar.