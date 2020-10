Heringsdorf

Polizei stellt Drogen auf Insel Usedom sicher

28.10.2020, 17:30 Uhr | dpa

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenszene auf der Ostseeinsel Usedom gelungen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, wurden am Dienstag bei Durchsuchungen in Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) größere Mengen Drogen, handelstypische Utensilien und Bargeld sichergestellt. Ein 18-Jähriger Verdächtiger soll einem 23-Jährigen "nicht geringe Mengen" an Cannabis verkauft haben. Mehrere Wohnungen, ein Gartenhaus und ein Auto in Ahlbeck waren durchsucht worden. Als verdächtig gelten außerdem ein 29-Jähriger, der den 18-Jährigen beliefert haben soll, sowie eine 18-Jährige aus der Region. Genauere Angaben zu Mengen und Geldsummen wurden nicht gemacht. Nach einer vorläufigen Festnahme seien alle Beteiligten inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.