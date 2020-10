Magdeburg

Zahl der Corona-Infektionen steigt deutlich: 247 neue Fälle

28.10.2020, 17:41 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen hat sich in Sachsen-Anhalt weiter beschleunigt. Am Mittwochnachmittag berichtete das Sozialministerium von 247 neuen Fällen binnen 24 Stunden. Von Montag auf Dienstag waren es noch 137 neue Fälle gewesen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen erhöhte sich damit von 39,64 auf 44,51.

In den Landkreisen gibt es große Unterschiede: Während der Landkreis Jerichower Land bei 95,99 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner an sieben Tagen lag und Magdeburg bei 84,61, waren es in Dessau-Roßlau mit 9,99 wenige, auch die Altmark und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben ein vergleichsweise geringes Infektionsgeschehen.

Aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten wurden dem Ministerium von Dienstag auf Mittwoch neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. In Magdeburg kamen binnen eines Tages 60 Fälle hinzu, im Salzlandkreis 33, im Burgenlandkreis 26. Die wenigsten neuen Fälle waren es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit fünf Neuinfektionen und je sieben im Altmarkkreis Salzwedel sowie in den Städten Dessau-Roßlau und Halle.

Landesweit sind damit bisher insgesamt 4607 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst worden; aktuell gelten 1549 Menschen als infiziert. Derzeit sind laut Ministerium 21 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt; 13 Erkrankte würden künstlich beatmet. Die Zahl der Gestorbenen, bei denen das Virus Sars-CoV-2 festgestellt wurde, stieg im Vergleich zum Vortag von 75 auf 77.